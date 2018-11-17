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Aksaray'da otomobil römorka çarptı: 1 ölü

Otomobilin park halindeki pancar yüklü römorka arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

17 Kasım 2018 Cumartesi 18:04
Aksaray'da otomobil römorka çarptı: 1 ölü

Kaza, Yeşilova Beldesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Çakır (63) idaresindeki 68 HS 898 plakalı otomobil, Yeşilova beldesi istikametine seyrederken park halindeki pancar yüklü römorka arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil adeta hurdaya dönerken, araç sürücüsü Ali Çakır olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 18:04
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