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Aktüel

Aksaray’da normalleşme sürecinin ilk cuma namazı kılındı

Aksaray’da Korona virüs tedbirleri kapsamında 16 Mart’tan bu yana toplu ibadete kapalı olan camilerde normalleşme süreci kapsamında ilk cuma namazı sosyal mesafe kuralına göre kılındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 15:32:51 -
Aksaray’da normalleşme sürecinin ilk cuma namazı kılındı

Aksaray’da Korona virüs tedbirleri kapsamında 16 Mart’tan bu yana toplu ibadete kapalı olan camilerde normalleşme süreci kapsamında ilk cuma namazı sosyal mesafe kuralına göre kılındı.


Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerde normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte yumuşatılmaya başlandı. Bu kapsamda ülke genelinde 16 Mart’tan bu yana kapalı bulunan camiler ibadete açılırken, Aksaray’da da belirli camilerde ibadete açıldı. Kararlar gereği hijyen, sosyal mesafe gibi kurallarda göz önünde bulundurularak ilk cuma namazı için vatandaşlar camilere akın etti. Cuma namazlarının cami avlularında kılınacağının belirtilmesinin ardından yüzlerce vatandaş Aksaray Ulu Cami avlusunda bir araya geldi. Vatandaşların sosyal mesafeye uyarak kıldığı cuma namazında cemaatin arası en az 1 metre olarak ayarlandı. Cuma namazı kılmaya gelen vatandaşlar ise, “Allah’a şükürler olsun camilerimize kavuştuk. Çok daha iyi olacak inşallah” dedi.

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