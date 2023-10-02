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Gündem Aksaray'da korku dolu anlar! 4 çocuk tavana kadar dolan sel sularında mahsur kaldı
Gündem

Aksaray'da korku dolu anlar! 4 çocuk tavana kadar dolan sel sularında mahsur kaldı

Yeniakit Publisher
2023-10-02 19:01:00 - 2023-10-02 19:03:23
Aksaray'da korku dolu anlar! 4 çocuk tavana kadar dolan sel sularında mahsur kaldı

Aksaray'da şiddetli yağış seli de beraberinde getirdi. Bodrum kattaki bir daire tavanına kadar sel sularıyla doldu. Su baskınında mahsur kalan 4 çocuk görevliler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kurtuluş Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın bodrum katında yaşandı.

Şehirde yağmur yağışı öğle saatlerinde başlayarak bir süre sonra etkisini arttırdı. Şiddetli yağış nedeniyle kent genelinde birçok köy ve beldede su baskınları yaşanırken şehir merkezinde de 3 katlı bir apartmanın bodrum katını su bastı. Bodrum katta yaşayan yabancı uyruklu ailenin Zermina K. (9), Abdulsabir K. (4), Uğur Can K. (2) ve 6 aylık olan Salih Muhammed isimli 4 çocuk tavana kadar sel suyuyla dolan odanın içinde kaldı.

Ekiplerin çabasıyla kurtarıldılar!

İlk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapılırken durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, İl Afet Acil Durum (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), 112 Acil Yardım ve Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine çok yakın olan itfaiye ekipleri saniyeler içinde bölgeye intikal ederek su dolu eve girdi ve 2 çocuğu çıkarttı.

Diğer 2 çocuk vatandaşlar tarafından çıkartılırken çocuklara olay yerine gelen ambulanslarda ilk müdahaleler yapıldı. Çocuklar daha sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 
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Çocukları sel sularının içinde kalan anne Sıdıka K., “Bodurumda oturuyordum. Su sesini duydum hemen koştum dışarıya, koşana kadar içeriye hep su girdi. Çocuklar içeride kaldı. Çıkarttılar” dedi.

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