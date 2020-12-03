Aksaray'da köpeklerin saldırısına uğrayan kişi yaralandı
AKSARAY (AA) - Aksaray'da köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Merkeze bağlı Akin köyü yakınlarında el arabasıyla kağıt toplayan Murat Dokuyucu'ya (41) sokak köpekleri saldırdı.
Olayı görenler duruma müdahale ederek hayvanları uzaklaştırdı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Dokuyucu, 112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Dokuyucu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.