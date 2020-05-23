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Aksaray'da kontrol noktalarında Ramazan Bayramı denetimleri arttı

Yeniakit Publisher
2020-05-23 14:16:28 -
Aksaray'da kontrol noktalarında Ramazan Bayramı denetimleri arttı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla kentin girişlerinde sürücü ve yolcuların izin belgelerine bakılıp, ateşleri ölçülüyor.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında 26 Mayıs'a kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Aksaray kara yolunda seyreden araçları, uygulama noktasında durdurarak izin belgelerini kontrol ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de burada sürücülerin ve araçlarda bulunan yolcuların ateşini ölçerek, Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan önlemler ve neler yapılması gerektiğine ilişkin vatandaşları bilgilendiriyor.

Bu arada denetimler kapsamında izin belgesi bulunmayan 5 sürücüye idari para cezası uygulandı belirtildi.

Ankara'dan Aksaray'a gelen Ferdi Irk, gazetecilere yaptığı açıklamada, yol kontrolü uygulamalarının daha sıkı olması gerektiğini söyledi. Kontrollerde ateşinin de ölçüldüğünü belirten Irk, kısa zamanda Kovid-19 sürecinin atlatılması temennisinde bulundu.

Murat Can Aslan ise teknik servis hizmeti verdiğini ve İstanbul'dan Gaziantep'e maske makinesi tamirine gittiğini aktardı. Bu gibi kontrollerden memnun olduklarını anlatan Aslan, vatandaşların tedbirlere dikkatle uyması gerektiğini kaydetti.

İstanbul'dan Hatay'a giden Hıdır Arslan da uygulamalardan çok memnun olduğunu ifade etti.

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