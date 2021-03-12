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Yerel Aksaray'da işçi servisi devrildi! 18 yaralı
Yerel

Aksaray'da işçi servisi devrildi! 18 yaralı

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde işçi servis minibüsünün devrilmesi sonucu 18 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 12:20:00 -
Aksaray'da işçi servisi devrildi! 18 yaralı

Muhammet Ali G. (22) idaresindeki 68 BV 760 plakalı işçi servis minibüsü, Aksaray-Ortaköy kara yolunun 45. kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan 18 işçi, 112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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