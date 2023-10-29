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Aktüel Aksaray’da feci kaza: 1 ölü
Aktüel

Aksaray’da feci kaza: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2023-10-29 10:16:00 -
Aksaray’da feci kaza: 1 ölü

Aksaray'da park halindeki iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü.

Aksaray'da park halindeki iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yakup Altınkaya (30) idaresindeki 42 YL 214 plakalı otomobil, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde yol çalışması yapılan alana park edilen iş makinesine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Altınkaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazayı gören bekçi Aytekin Kılıç, sürücünün yoldan çıkarak direk park halindeki iş makinesine arkadan çarptığını söyledi.
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Yol üstünde duran park eden katiller

Türkiye de birçok kazaların asıl sebep lerinden biri de yol üzerine kenarına gelişi güzel park eden Duran kişi lerin yol açtığı kazalar dır yani düpedüz katiller
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