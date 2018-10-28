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Aksaray'da fabrika yangını!

Aksaray'da plastik geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında elektrik tesisatından yangın çıktı.

28 Ekim 2018 Pazar 23:27
Aksaray'da fabrika yangını!

Aksaray'da plastik geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında elektrik tesisatından plastiklerin üzerine sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında merkez Yeni Sanayi Mahallesi 2040 sokakta Deniz Başbuğ' a ait plastik geri dönüşüm fabrikasının deposunda meydana geldi. Elektrik tesisatından sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle plastik atıklar tutuştu. Hızla yükselen alevleri fark eden çevredeki fabrikalarda çalışanlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye alevleri güçlükle söndürdü. Fabrikanın bir kısmı ile fabrika içinde fark halindeki 68 BV 657 plakalı kamyonet zarar gördü.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 23:27
  1. Aksaray
  2. fabrika
  3. yangın

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