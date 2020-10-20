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Aktüel Aksaray'da denetim ekibini darbettiği iddia edilen eczane çalışanı ve eczacı serbest bırakıldı
Aktüel

Aksaray'da denetim ekibini darbettiği iddia edilen eczane çalışanı ve eczacı serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 13:38:50 -
Aksaray'da denetim ekibini darbettiği iddia edilen eczane çalışanı ve eczacı serbest bırakıldı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştiren İl Sağlık Müdürlüğü ekibini darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan eczane çalışanı ve eczane sahibi serbest bırakıldı.

Taşpazar Mahallesi'ndeki bir eczanede Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetleyen ekibin sorumlusu Can C'yi (37) darbettiği iddia edilen Yılmaz K. (56) ve eczane sahibi İsmail Vefa K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz K. ve İsmail Vefa K, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aksaray'da, dün, kent merkezindeki eczaneleri denetleyen İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinden Can C. ile eczane çalışanı Yılmaz K. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz K, Can C'yi darbetmişti.

Can C, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, polis ekipleri Yılmaz K. ve İsmail Vefa K'yi gözaltına almıştı.

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