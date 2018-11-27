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Aksaray'da can pazarı!

Aksaray'da feci bir kaza meydana geldi. Kafa kafaya çarpışan iki TIR'ın içinde şoförler araç içerisinde sıkıştı.Sıkışan sürücü 40 dakika süren çalışma sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.

27 Kasım 2018 Salı 06:28
Aksaray'da can pazarı!

Kaza,  Aksaray- Nevşehir karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Mesut Polat (44), yönetimindeki 50 DN 943 plakalı TIR, önündeki Bilal Tuğrul Koçak (45) idaresindeki 66 ED 620 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada sürücüler Polat ile Koçak yaralandı. Araç içinde sıkışan Polat, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakika süren çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı 2 sürücü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Polat’ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 06:28
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  2. Aksaray
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