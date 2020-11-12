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Aktüel Aksaray'da bir kişi barışmak için görüştüğü eski sevgilisini öldürdü
Aktüel

Aksaray'da bir kişi barışmak için görüştüğü eski sevgilisini öldürdü

Yeniakit Publisher
2020-11-12 11:32:14 -
Aksaray'da bir kişi barışmak için görüştüğü eski sevgilisini öldürdü

AKSARAY (AA) - Aksaray'da bir kişi barışmak için yanına gittiği eski sevgilisini bıçaklayarak öldürdü.

R.T. (33), Cumhuriyet Mahallesi'nde bir markette çalışan eski sevgilisi Saadet Korkmaz (36) ile barışmak için yanına gitti.

Marketin içerisinde R.T. ile Saadet Korkmaz arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.T, eski sevgilisi Korkmaz'ı boğazından bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Korkmaz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla şüpheli R.T'yi yakaladı.

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