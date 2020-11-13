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Aktüel Aksaray'da 65 yaş ve üzerindekilere sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
Aktüel

Aksaray'da 65 yaş ve üzerindekilere sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-13 12:22:19 -
Aksaray'da 65 yaş ve üzerindekilere sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

AKSARAY (AA) - Aksaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yardımcısı Mehmet Tanışır başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kalabalık alanlarda sigara içme yasağı ile 65 yaş ve üzerindekilerin sokağa çıkma kısıtlamaları görüşüldü.

Bu kapsamda 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 16.00 saatlerinde maske ve mesafe kuralına uyarak sokağa çıkabilecek, diğer zamanlarda sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilecek.

Öte yandan kent genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklar, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içme yasağı getirildi.

Kararlara uymayan kişiler hakkında adli işlem yapılacak.

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