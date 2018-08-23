Aksaray'da 11 yaşındaki çocuk elini kıyma makinasına kaptırdı!

Kurtuluş Caddesi'nde bir markette akşam saatlerinde meydana gelen olayda; Kurban Bayramı nedeniyle marketin önüne konulan kıyma makinasında çalışanlara yardım ettiği öne sürülen Suriyeli Ahmet Al Hamut, bir anlık dikkatsizlik sonucu sağ kolunu makinaya kaptırdı.

Küçük cocuk acı içinde feryat ederken, diğer personel hemen çalışan makineyi durdurdu. Ardından sağlık, AFAD ve itfaiye ekibine haber verildi. Küçük çocuk kolunda makine ile hemen Aksaray Devlet Hastanesi'ne götürülürken AFAD ve itfaiye ekipleri de hastaneye geldi.

Ekiplerin müdahalesi ile Hamut'u kolu sıkıştığı makineden çıkarılarak ameliyata alındı. Hamut'un bileğin alt kısmında ve parmaklarının bazının koptuğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





