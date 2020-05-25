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Aktüel

Aksaray polisi sokaklarda denetimde

Bayram süresince sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Aksaray şehir merkezinde polis ekipleri denetim yapıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 14:08:52 -
Aksaray polisi sokaklarda denetimde

Bayram süresince sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Aksaray şehir merkezinde polis ekipleri denetim yapıyor. Trafikteki araçlar durdurularak kontrol edilirken, cadde ve sokaklardaki vatandaşlar da kontrolden geçiriliyor.


Korona virüs önlem ve tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle bayram süresince gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Aksaray’da polis ekipleri cadde cadde, sokak sokak devriyeler atarak denetim yapıyor. Trafik ekipleri caddelerde araç trafiğini kontrol ederken, asayiş ekipleri de cadde ve sokaklarda devriye atarak sokaktaki vatandaşları denetimden geçiriyor. Sorgulanarak izin belgeleri kontrol edilen vatandaşların izin belgeleri olmaması halinde ilk olarak uyarı ve ikinci yakalanmasında cezai işlem uygulanıyor.

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