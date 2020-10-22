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Aktüel Aksaray merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli adliyede
Aktüel

Aksaray merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli adliyede

Yeniakit Publisher
2020-10-22 09:55:16 -
Aksaray merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli adliyede

AKSARAY (AA) - Aksaray merkezli 9 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Aksaray merkezli Konya, Niğde, Mersin, Adana, Ankara, Kayseri, İzmir ve Çanakkale'de dün, FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik operasyon düzenlenmiş, 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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