Aksaray merkezli FETÖ operasyonu: 11 kişi gözaltında

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün öğrenci yapılanmasında mahrem abi olarak görev yaptığı ileri sürülen 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Karar üzerine Aksaray merkezli 20 ilde daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında bir gazetecinin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. 9 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Soruşturma sürüyor.