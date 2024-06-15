Aksaray Belediyesi Kurban Bayramı öncesi ilaçlama çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor

Aksaray Belediyesi ekiplerince yürütülen ilaçlama çalışmaları, 6 araç üstü ve 12 mobil ekip tarafından gerçekleştiriliyor. Bu ekipler, şehir merkezinin yanı sıra 48 mahalleyi belirli periyodik aralıklarla hafta boyunca iki kez olmak üzere düzenli olarak ilaçlıyor. İlaçlama sürecinde, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, doğanın dengesini bozmayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek biyosidal ürünler kullanılıyor. Bu sayede çevre ve insan sağlığının korunması ön planda tutuluyor. Aksaray Belediyesi ekipleri, araç üstü ekipmanlarla her gün 18.30 ila 22.00 saatleri arasında sokak ilaçlaması gerçekleştiriyor. Ayrıca, vektör ve haşerelerin üremesine elverişli hale gelen dere, kanal gibi su birikintilerinde larvalara karşı da önleyici tedbirler alınıyor. Ekipler, diğer yandan oyun parkları ve dinlenme alanlarında sivrisinek mücadelesi ile birlikte şehir içi mazgallarda kemirgenlere karşı yılın belirli dönemlerinde etkin bir mücadele yürütüyor.

Vatandaşların da ilaçlama hizmeti taleplerini iletmek için Aksaray Belediyesi'nin 444 55 68 nolu çağrı merkezi numarası veya 0552 888 68 68 numaralı Whatsapp iletişim hattını kullanabilecekleri bildirildi. Aksaray Belediyesinin sinek ve haşerelere karşı yürüttüğü kapsamlı mücadelede belediye ekipleri halk sağlığına zararlı haşerelerin çoğalmaması için vatandaşları da duyarlı olmaya davet etti. Belediye ekipleri özellikle Kurban Bayramı haftasında çöplerin ve kurban atıklarının bilinçsiz bir şekilde atılmaması için uyarıda bulundu.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, şehir genelinde insan ve çevre sağlığını tehdit eden haşerelere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Belediye Başkanı Dinçer, ilaçlama sürecinde doğaya zarar vermeden etkin bir mücadele sergilendiğini vurguladı.