"Akşam yemeği için ne pişirsem?" diye düşünüyorsanız, tas kebabı mükemmel bir alternatif olur.

Malzemeler

1200 gram kuşbaşı doğranmış dana eti

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 tane soğan

6 diş sarımsak

2 çorba kaşığı domates salçası

1 tane defne yaprağı

10-15 tane karabiber

1 tatlı kaşığı un

1,5 litre sıcak su

Tuz



Yapılışı

Bir tencereye zeytinyağı ve eti ekleyin. Et suyunu saldıktan sonra tencerenin kapağını kapatıp 10 dakika kavurun. Kavrulunca üzerine soğan ve sarımsakları bütün olarak ekleyin. Un hariç diğer malzemeyi de ilave edip 3 dakika birlikte kavurun. Daha sonra unu ilave edip bir iki çevirin ve suyunu koyun. Tuzunu ayarlayın. Yemek pişerken köpükler oluşacaktır ara sıra alın. Köpük bitince tencerenin kapağını kapatıp ağır ateşte bir buçuk saat pişirin. Afiyet olsun.