  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Akşam yemeği için ne pişirsem?
Kadın - Aile

Akşam yemeği için ne pişirsem?

"Akşam yemeği için ne pişirsem?" diye düşünüyorsanız, tas kebabı mükemmel bir alternatif olur.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 12:58:00 - 2021-10-23 13:03:21
Akşam yemeği için ne pişirsem?

"Akşam yemeği için ne pişirsem?" diye düşünüyorsanız, tas kebabı mükemmel bir alternatif olur.

Malzemeler

  • 1200 gram kuşbaşı doğranmış dana eti
  • Yarım su bardağı zeytinyağı
  • 1 tane soğan
  • 6 diş sarımsak
  • 2 çorba kaşığı domates salçası
  • 1 tane defne yaprağı
  • 10-15 tane karabiber
  • 1 tatlı kaşığı un
  • 1,5 litre sıcak su
  • Tuz

Yapılışı

Bir tencereye zeytinyağı ve eti ekleyin. Et suyunu saldıktan sonra tencerenin kapağını kapatıp 10 dakika kavurun. Kavrulunca üzerine soğan ve sarımsakları bütün olarak ekleyin. Un hariç diğer malzemeyi de ilave edip 3 dakika birlikte kavurun.  Daha sonra unu ilave edip bir iki çevirin ve suyunu koyun. Tuzunu ayarlayın. Yemek pişerken köpükler oluşacaktır ara sıra alın. Köpük bitince tencerenin kapağını kapatıp ağır ateşte bir buçuk saat pişirin. Afiyet olsun.

 

Patlıcan reçelini hiç denediniz mi?
Patlıcan reçelini hiç denediniz mi?

Kadın - Aile

Patlıcan reçelini hiç denediniz mi?

 
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yüzde 77,27 aşılama, 28 bin 192 vaka, 228 ölüm... Koronavirüs tablosunda korkutan tablo
Gündem

Yüzde 77,27 aşılama, 28 bin 192 vaka, 228 ölüm... Koronavirüs tablosunda korkutan tablo

Ülkemizdeki koronavirüs vefat sayıları düne göre arttı. Bugün 28 bin 192 yeni vaka tespit edildi, 228 kişi vefat etti. 2 doz aşılama ise yüz..
Sözde güzellik yarışması özde taciz yuvası! Ahlaksızlığı itiraf eden Özerman'ın pişkinliği 'pes' dedirtti
Gündem

Sözde güzellik yarışması özde taciz yuvası! Ahlaksızlığı itiraf eden Özerman'ın pişkinliği 'pes' dedirtti

'BEST Model' güzellik yarışması adıyla gençlerin vücutlarının teşhir edildiği 'taciz yuvası'nda patlak veren skandalın ardından Best Model K..
Uzmanlardan, arama hastalığı ’siberkondri’ uyarısı
Sağlık

Uzmanlardan, arama hastalığı ’siberkondri’ uyarısı

Vücudunda hastalık olduğunu düşünen kişilerin internette rahatsızlığını aratarak kendine teşhis koyması hastalığı siberkondri olarak tanımla..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay