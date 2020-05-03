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Akşam ezanı bir saat önceden okundu! Yanlışlığın ardından peş peşe anonslar yapıldı

Samsun'da akşam ezanı bir saat önceden okundu. Yaşanan olayın ardından camiden üst üste anonslar yapılarak, 'Lütfen oruçlarınızı açmayın. Sistemsel bir hata, yanlışlıkla okundu' denildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 20:39:00 - 2020-05-03 20:42:10
Akşam ezanı bir saat önceden okundu! Yanlışlığın ardından peş peşe anonslar yapıldı

Samsun’da akşam ezanı normal zamanından 1 saat önce okundu. Yanlışlıkla okunan ezanın ardından "Ezan-ı şerif merkezi sistemden yanlış okundu. Lütfen oruçlarınızı açmayın" anonsu yapıldı.

Samsun’da Ramazan ayının 10. gününde ilginç bir olay yaşandı. Saat 19.41’de okunması gereken akşam ezanı, saat 18.41’de okundu. Ezanın 1 saat erken okunduğunu duyan vatandaşlar direkt camlara koşarak olayı şaşkınlıkla karşıladı. Birçok vatandaş ezanın 1 saat önce okunmasını cep telefonları ile kaydetti.

"İnşallah kimse orucunu bozmamıştır"

Akşam ezanının 1 saat önce okunmasına şaşıran vatandaşlar, “Ezan normal saatinden 1 saat önce okundu. Herhalde hoca saati karıştırdı. 19.41’de okuması gereken ezanı, 18.41’de okudu. İnşallah kimse orucunu bozmamıştır. Hoca ezandan sonra tekrar anons geçerek, kimsenin orucunu bozmamasını söyledi” dediler.

1 saat erken okunan akşam ezanı, Samsun’un çeşitli yerlerinden duyuldu. Ezan sonrası yapılan anonsta ise, "Ezan-ı şerif merkezi sistemden yanlış okundu. Lütfen oruçlarınızı açmayın" şeklinde vatandaşlar uyarıldı.

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