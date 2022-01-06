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Gündem Aksakallı Binali Yıldırım'dan Kazakistan açıklaması
Gündem

Aksakallı Binali Yıldırım'dan Kazakistan açıklaması

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Kazakistan'da yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 13:39:00 -
Aksakallı Binali Yıldırım'dan Kazakistan açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Kazakistan'da yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

"Türk Devletleri Teşkilatı Aksakalları olarak kardeş Kazakistan ile güçlü dayanışmamızı belirtmek isteriz." ifadelerini kullanan Yıldırım'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamalar şu şekilde:

1- Kazakistan’da bugünlerde yaşanan olayların ülkenin barış ve istikrarına zarar vermeyecek şekilde sonlanması en önemli beklentimizdir.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakalları olarak kardeş Kazakistan ile güçlü dayanışmamızı belirtmek isteriz.

2- Ülkede hayatın normale dönmesi hususunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğumuzu belirtir, olaylarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz.

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