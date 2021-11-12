  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Aksakal olan Binali Yıldırım'dan teşekkür paylaşımı
Siyaset

Aksakal olan Binali Yıldırım'dan teşekkür paylaşımı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallılar Heyeti Başkanı olarak atanan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, TDT başkanlarına, desteğini ve tebriklerini ileten herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 22:08:00 - 2021-11-12 22:10:01
Aksakal olan Binali Yıldırım'dan teşekkür paylaşımı

Binali Yıldırım, Twitter'daki paylaşımında, Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde tarihi kararlar alındığını belirterek, zirvede Türk Konseyi'nin isminin "Türk Devletleri Teşkilatı" olarak değiştirilmesinin hayırlı olmasını diledi.

İki yıldır dönem başkanlığı yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve Azerbaycan halkına gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Dönem başkanlığını devralan ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde iş birliğimizi daha da geliştirmek için var gücüyle çalışacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ve üye ülke başkanlarının onayı ile Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı olarak atanmam sebebiyle başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, TDT başkanlarına, desteğini ve tebriklerini ileten herkese teşekkür ediyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bill Gates dünyayı bekleyen yeni tehlikeyi ilan etti! Acı itiraf çok geçmeden geldi
Dünya

Bill Gates dünyayı bekleyen yeni tehlikeyi ilan etti! Acı itiraf çok geçmeden geldi

2015 yılında koronavirüs salgınını işaret edercesine bazı açıklamalarda bulunan Microsoft kurucusu Bill Gates'in yeni sözleri gündeme oturdu..
İran'da koronavirüs engellenemiyor
Dünya

İran'da koronavirüs engellenemiyor

İran Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre; ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 109 yükselerek 127 bin 918'e çıktı. ..
Bir Zamanlar Çukurova'ya veda etti! İzleyenler gözlerine inanamadı
Medya

Bir Zamanlar Çukurova'ya veda etti! İzleyenler gözlerine inanamadı

ATV'de Perşembe günleri ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde bir ayrılık kesin olarak gerçekleşti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay