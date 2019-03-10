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Aksakal CHP'ye verdi veriştirdi: Sabah akşam Atatürk'ü sömüren tipler var

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "DSP neden seçimlere katılıyor diye bir hengame başlattılar. Sabah akşam Atatürk'ü sömüren, Atatürk'ün değerlerini kendisine, siyasete kalkan yapan tipler var. Bunlar hiçbir iş yapmazlar. Ne iktidar anlamında bir beklentileri vardır ne bugüne kadar memleketi yönetmişlikleri vardır. Bunlar ancak ekran figürleri gibi öterler." dedi.

10 Mart 2019 Pazar 00:12
Aksakal CHP'ye verdi veriştirdi: Sabah akşam Atatürk'ü sömüren tipler var

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Hatay'ın Arsuz ilçesindeki DSP Seçim Bürosu'nun açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dirayetli ve inançlı bir ana muhalefet partisine ihtiyacı bulunduğunu söyledi.

Kendilerine bir hedef koyduklarını belirten Aksakal, şunları belirtti:

"Bu hedef, 31 Mart seçimlerinden çıktığımızda Türkiye'nin yeni ana muhalefet partisi DSP olacak. Adam gibi siyaset yapacağız. Demokratik bir şekilde siyaset ortamını hep birlikte yaşayacağız. Sandıklar ve halk burada, kime oy verirse versin. Sandıklar açıldığında hepimiz gideceğiz o belediye başkanını tebrik edeceğiz, hangi partiden olursa olsun."

"DSP neden seçime katılıyor?" tartışmasının açıldığını dile getiren Aksakal, "DSP neden seçimlere katılıyor diye bir hengame başlattılar. Sabah akşam Atatürk'ü sömüren, Atatürk'ün değerlerini kendisine, siyasete kalkan yapan tipler var. Bunlar hiçbir iş yapmazlar. Ne iktidar anlamında bir beklentileri vardır ne bugüne kadar memleketi yönetmişlikleri vardır. Bunlar ancak ekran figürleri gibi öterler." diye konuştu.

Aksakal, daha sonra partililerle beyaz güvercin uçurdu.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 00:12
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  2. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal
  3. SİYASET Haberleri
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  5. Önder Aksakal

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