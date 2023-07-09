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Ekonomi Aksa şirketleri Fortune 500’te yükselişte
Ekonomi

Aksa şirketleri Fortune 500’te yükselişte

Yeniakit Publisher
2023-07-09 12:48:00 -
Aksa şirketleri Fortune 500’te yükselişte

AKSA Grup Şirketleri’nden Aksa Enerji, Aksa Doğalgaz, Aksa Jeneratör, Aksa Elektrik, Çoruh Aksa Elektrik Hizmetleri ve Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri, Fortune 500 Türkiye listesinde yükselişe devam ediyor.

Fortune Türkiye tarafından bu yıl 16’ncısı gerçekleştirilen ve Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin listelendiği “Fortune 500 Türkiye Araştırması”nın sonuçları paylaşıldı.

Buna göre, Kazancı Holding bünyesinde faaliyet gösteren AKSA Grup Şirketleri globalleşme ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedeflerine emin adımlarla ilerlerken, Türkiye’nin en büyük şirketleri arasındaki yükselişlerini de sürdürdü.

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