Aksa Enerji, yılın ilk yarısında 291 milyon lira kar etti

İSTANBUL (AA) - Aksa Enerji, yılın ilk yarısında 291 milyon lira konsolide net kar elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Enerji, ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre karını yüzde 27 artırdı.

Bu dönemde cirosunu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artırarak 3,5 milyar liraya yükselten şirketin, faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) toplam 709 milyon lira oldu.

FAVÖK marjı yüzde 20,4 seviyesinde gerçekleşen şirketin, döviz bazlı yurt dışı faaliyetleri FAVÖK'ünün yüzde 80'ini oluşturdu.

Şirketin ana ortaklık karı ise yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 107 artarak 222 milyon liraya ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Cemil Kazancı, şirketin, bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ekonomik etkilerine rağmen finansal yapısını güçlendirdiğini ve yılın ilk yarısında başarılı bir yol izlediğini kaydederek, "Her geçen yıl mali açıdan güçlenerek borçluluğumuzu azalttık ve her biri ekonomik değer yaratacak büyük yatırımlara imza attık. Yurt dışına açılmaya karar verdiğimiz 2015'te 860 milyon dolar seviyesinde olan borcumuzu bu yılın ilk yarısı itibarıyla 442 milyon dolara düşürdük." değerlendirmesinde bulundu.

Kazancı, Kovid-19 salgını sürecinin getirdiği zorlu ekonomik koşullarda sürdürülebilir karlılık politikasıyla yatırımlarına devam ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin yanı sıra KKTC, Gana, Mali ve Madagaskar'da enerji alanında faaliyet gösteren global bir enerji şirketi olarak 2015'te başladığımız yurt dışı yolculuğumuzda Afrika'nın yanı sıra, mayısta 240 megavat kapasiteli doğal gaz kombine çevrim santrali kurmak için Özbekistan hükümeti ile bir anlaşma imzaladık. Gerekli yer tahsislerinin sağlanması sonrası başlanacak olan santral inşaatını azami 12 ay içerisinde tamamlayarak devreye almayı planlıyoruz. Ekonomik olarak içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte yurt dışında yatırım yaparak ülkemize döviz getirmeye ve şirketimizin büyümesine katkı sağlamaya yönelik çalışmalarımızı tüm gücümüzle devam ettireceğiz."