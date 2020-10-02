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Aktüel Aksa Elektrik’te HES kodu uygulaması başladı
Aktüel

Aksa Elektrik’te HES kodu uygulaması başladı

Aksa Elektrik, Malatya genelindeki tüm Müşteri Hizmet Merkezlerine girişlerden önce Sağlık Bakanlığı’nın "Hayat Eve Sığar" uygulaması üzerinden oluşturulan HES kodu sorgulaması yapmaya başladı - Uygulama kapsamında virüs taşıyan veya risk grubunda yer alan kişiler, Aksa Elektrik Müşteri Hizmet Merkezlerine alınmayacak

Yeniakit Publisher
2020-10-02 17:58:57 -
Aksa Elektrik’te HES kodu uygulaması başladı

İSTANBUL (AA) - Aksa Elektrik, Kovid-19 önlemleri kapsamında Müşteri Hizmet Merkezlerine girişlerde HES kodu sorgulaması yapmaya başladı.

Aksa Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, uygulama kapsamında Aksa Elektrik’in Malatya’daki Müşteri Hizmet Merkezlerine gelenler, HES uygulaması üzerinden alınan HES koduyla giriş yapabilecekler.

HES kodu bulunmayanlar, Aksa Elektrik Müşteri Hizmet Merkezlerine gitmeden önce akıllı telefonlarına "Hayat Eve Sığar" uygulamasını indirerek HES Kodu oluştur butonuna tıklayarak anında HES kodu oluşturabilecek.

Malatya Valiliği tarafından alınan karar kapsamında HES kodu uygulaması, Aksa Elektrik’in Malatya’daki tüm Müşteri Hizmet Merkezlerinde uygulanacak.

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