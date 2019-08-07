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Aksa Elektrik tüketim rakamlarını açıkladı

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:58
Aksa Elektrik tüketim rakamlarını açıkladı

ANKARA (AA) - Aksa Fırat Elektrik ve Aksa Çoruh Elektrik, hizmet bölgelerindeki illerin bu yılının ilk altı ayına ilişkin elektrik tüketim rakamlarını açıkladı.

Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de faaliyet gösteren Aksa Fırat Elektrik’in açıkladığı rakamlara göre, şirketin hizmet verdiği 4 ilde en yüksek elektrik tüketimi Malatya’da gerçekleşti.

Malatya’daki elektrik aboneleri aylık ortalama 91,90 liralık tüketim yaparken, Bingöl'de aboneler 89,95 lira, Tunceli'de 86,70 lira ve Elazığ'da ayda ortalama 80,65 lira elektrik faturası ödedi.

Aksa Fırat Elektrik’in ticarethanelere göre ayırdığı fatura tutarı rakamlarına göre ise Elazığ'daki iş yerlerinde 2019’un ilk altı ayında ayda ortalama 483,45 liralık tüketim gerçekleştirildi. Bu tutar Malatya'da 456,45 lira, Bingöl'de 429,50 lira ve Tunceli'de ise 399,25 lira olarak hesaplandı.

- Aksa Çoruh Elektrik'in tüketim rakamları

Aksa Çoruh Elektrik'in hizmet verdiği Trabzon, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane'de ise yılın ilk altı ayında en az elektrik tüketimi Gümüşhane'de oldu.

Nüfus yoğunluğundan arındırılmış ve yalnızca hanelerin elektrik tüketimlerinin dikkate alınarak hesaplandığı tabloda, Aksa Çoruh Elektrik’in hizmet verdiği 5 il içinde en çok elektrik tüketimi ise Artvin'de gerçekleşti.

Artvin'deki abonelerin ayda ortalama 115 liralık elektrik tükettiği görülürken, bu tutar Rize'de 114 lira, Trabzon'da 112 lira, Giresun'da 103 lira, Gümüşhane'de 100 lira olarak gerçekleşti.

Aksa Çoruh Elektrik’in ticarethanelere göre ayırdığı fatura tutarı rakamlarına göre, hane bazındaki düşük tüketime karşın iş yeri elektrik kullanımında Gümüşhane ilk sırada yer aldı.

Gümüşhane'deki iş yerleri 2019’un ilk altı ayında ayda ortalama 835 liralık tüketim gerçekleştirdi. Bu tutar, Rize'de 774 lira, Artvin'de 757 lira, Giresun'da 680 lira, Trabzon'da ise 652 lira olarak tespit edildi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:58
  1. 2019 yılının ilk altı ayı
  2. Aksa Çoruh Elektrik
  3. Aksa Elektrik
  4. Aksa Fırat Elektrik
  5. elektrik tüketimi

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