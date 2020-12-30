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Ekonomi Aksa Çanakkale Doğalgaz'ın abone sayısı 150 bini aştı
Ekonomi

Aksa Çanakkale Doğalgaz'ın abone sayısı 150 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 11:12:00 -
Aksa Çanakkale Doğalgaz'ın abone sayısı 150 bini aştı

ANKARA (AA) - Aksa Çanakkale Doğalgaz, bu yıl il merkezinde ve 11 ilçede yaklaşık 153 bin aboneye doğal gaz ulaştırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çanakkale merkez ve 11 ilçesinde hizmet veren Aksa Çanakkale Doğalgaz, bu yıl yatırımlarını geçen yıla göre yaklaşık yüzde 6 artırarak toplam şebeke uzunluğunu 1276 kilometreye taşıdı.

Bu dönemde, yüzde 16 artışla 266 milyon standart metreküp doğal gaz dağıtımı gerçekleştiren şirketin abone sayısı ise yaklaşık yüzde 7 artışla 152 bin 710'ye ulaştı.

Olası hasarların tespit edilmesi amacıyla periyodik olarak gerçekleştirilen kaçak arama çalışmaları sonucunda Aksa Çanakkale Doğalgaz şebekelerinde herhangi bir kaçağa rastlanmadığı, doğal gazın emniyetli olarak kullanabileceği tespit edildi.

Aksa Çanakkale Doğalgaz, bu yıl 40 binden fazla abonenin hizmet aldığı "444 4 187" numaralı çözüm merkezi aracılığıyla vatandaşların sorularına yanıt veriyor.










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