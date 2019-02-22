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Aksa Akrilik’e, kurumsal yönetimin zirvesinde üst üste 3’üncü ödül

Türkiye’nin tek, dünyanın en büyük akrilik elyaf üreticisi konumunda bulunan Aksa Akrilik, Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi’nde yer alan 46 şirketi bir kez daha geride bırakarak, 9’uncu Kurumsal Yönetim Ödülleri’nde üst üste 3’üncü kez zirvenin sahibi oldu.

22 Şubat 2019 Cuma 13:45
Aksa Akrilik’e, kurumsal yönetimin zirvesinde üst üste 3’üncü ödül

Türkiye’nin tek, dünyanın en büyük akrilik elyaf üreticisi konumunda bulunan Aksa Akrilik, Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi’nde yer alan 46 şirketi bir kez daha geride bırakarak, 9’uncu Kurumsal Yönetim Ödülleri’nde üst üste 3’üncü kez zirvenin sahibi oldu. Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Berkman, "Adil, şeffaf ve aktif yönetim anlayışımızın üç yıldır üst üste ödüllendirilmesi gurur verici" dedi.



Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin düzenlediği 9’uncu Kurumsal Yönetim Ödülleri bir kez daha sahiplerini buldu. İki yıldır zirvede yer alan Aksa Akrilik, bu yıl da Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi’nde yer alan 46 şirketi geride bırakarak, 1’inci oldu. Şirket, Saha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri’nin (SAHA) yaptığı değerlendirmeye göre 9,63 olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu’nu 9,70’e çıkardı.


Yapılan bilgilendirmede; Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetim ilkeleri baz alınarak yapılan bu değerlendirme, Aksa Akrilik’in adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk alanlarına verdiği önemi ve bu alanlarda hayata geçirdiği uygulamaların başarısını ortaya koyduğu bildirildi. Şirket bu yılki notunu, yönetim kurulunda kadın üye oranı için yüzde 25’ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirlemesi ve bu hedeflere ulaşmak için bir politika oluşturması nedeniyle yükselttiği kaydedildi.



İstanbul’da 21 Şubat’ta yapılan ödül töreninde konuşan Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Berkman, üç yıldır üst üste büyük ödülü almanın gurur verici olduğunu belirterek, "Bu ödül, pay ve menfaat sahiplerinin haklarını en adil şekilde gözettiğimizi, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetlerini en üst düzeyde sürdürdüğümüzü, yönetim kurulu yapı ve işleyişimizin en iyi uygulama kategorisinde olduğunu, tüm kurumsal yönetim risklerini tespit edip aktif bir şekilde yönettiğimizi tescil etmesi bakımından büyük önem taşıyor. Aksa Akrilik katma değerli ürünleriyle Türkiye’nin gücüne güç katarken, müşterileri, çalışanları ve pay sahipleri için de değer oluşturmaya devam ediyor. Bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 13:45
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