Aksa Akrilik, üçüncü kez kurumsal yönetimin zirvesinde

Aksa Akrilik, Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi’nde yer alan 46 şirketi bir kez daha geride bırakarak, 9’uncu Kurumsal Yönetim Ödülleri’nde üst üste 3’üncü kez zirvenin sahibi oldu. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin düzenlediği 9’uncu Kurumsal Yönetim Ödülleri sahiplerini buldu. İki yıldır zirvede yer alan Aksa Akrilik, Saha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri’nin (SAHA) yaptığı değerlendirmeye göre 9,63 olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu’nu 9,70’e çıkardı. Şirket bu yılki notunu, “yönetim kurulunda kadın üye oranı için yüzde 25’ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirlemesi ve bu hedeflere ulaşmak için bir politika oluşturması” nedeniyle yükseltti. Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Berkman, “Adil, şeffaf ve aktif yönetim anlayışımızın üç yıldır üst üste ödüllendirilmesi gurur verici” dedi.