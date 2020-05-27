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Aktüel

Akrepler çoğaldı köylüler paniğe kapıldı

Diyabakır’ın Çınar ilçesinde son zamanlarda artan akrep sayısı vatandaşların paniğe kapılmasına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 11:40:42 -
Akrepler çoğaldı köylüler paniğe kapıldı

Diyabakır’ın Çınar ilçesinde son zamanlarda artan akrep sayısı vatandaşların paniğe kapılmasına neden oldu.


Çınar’a bağlı Yaprakbaşı köyünde son dönemlerde çok sayıda akrep görülmeye başlandı. Havaların ısınması ile ev ve ahırlarda görülmeye başlanan akreplerin çokluğu, vatandaşları tedirgin etti. Geçtiğimiz aylarda köyde akrep sokma vakalarının yüksek olduğunu kaydeden vatandaşlar, akrep sokması nedeni ile önceki yıllarda bir çocuğun hayatını kaybettiğini, aynı acıların yaşanmaması için yetkililerin bu soruna bir çözüm bulması gerektiğini ifade etti.

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