"Akrep Nalan"dan üzücü haber
"Akrep Nalan" lakaplı şarkıcı Füsun Nalan Açın, çeşitli sağlık sorunlarıyla boğuştuğunu açıkladı.
"Akrep Nalan" lakaplı şarkıcı Füsun Nalan Açın, bugün kendisine ait sosyal medyadan sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Akrep Nalan, sağlığı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Yaptığı açıklamayla hayranlarını üzen usta şarkıcı, Facebook hesabından şunları yazdı:
"Yine delik deşik"
“Yine delik deşik kollar. Yine bulunamayan damar yolları. Yine yarım yamalak alınan nefesler. Ciğerler su toplamış buzlanma da varmış.
Gözlerde sarı nokta. Kulaklarda işitme kaybı. Bağırsaklar kilitlenmiş sıkıntı var.
"Geliyor gelmekte olan"
Dayanılmaz kas ağrıları. Ayak bileklerim ayak parmaklarıma kan göndermiyor. Neticede sevgili dostlarım; Geliyor gelmekte olan.”