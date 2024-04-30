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Aktüel Akran zorbalığına uğrayan çocuklara dikkat!
Aktüel

Akran zorbalığına uğrayan çocuklara dikkat!

Yeniakit Publisher
2024-04-30 15:41:00 -
Akran zorbalığına uğrayan çocuklara dikkat!

Uzman Klinik Psikolog Selin Erekli konu hakkında bilgiler verdi.

Uzman Klinik Psikolog Selin Erekli konu hakkında bilgiler verdi.

Çocuklar arasındaki akran zorbalığı, birçok okul ve toplumda karşılaşılan bir sorundur. Akran zorbalığı, bir çocuğun ya da gençin diğer çocuklar tarafından fiziksel, sözel veya duygusal olarak istismar edilmesi veya taciz edilmesi durumunu ifade eder. Akran zorbalığına uğrayan çocuklar, bu tür davranışlara maruz kaldıklarında çeşitli nedenlerle bu durumla karşılaşabilirler. İşte akran zorbalığına uğrayan çocukların maruz kaldığı nedenlerden bazıları:

Akran zorbalığının bazı yaygın örnekleri şunlar olabilir:

*Sözlü Zorbalık: Bir çocuğun küfür etme, alay etme, hakaret etme veya aşağılama yoluyla diğer bir çocuğa saldırması.

*Fiziksel Zorbalık: Bir çocuğun diğer bir çocuğa vurma, tekmeleme, itme veya diğer fiziksel şiddet eylemlerini gerçekleştirmesi.

*Duygusal Zorbalık: Bir çocuğun diğer bir çocuğu psikolojik olarak rahatsız etme, manipüle etme veya duygusal olarak kötüye kullanma.
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*Dijital Zorbalık: İnternet veya cep telefonları gibi dijital platformlar aracılığıyla, bir çocuğun diğer bir çocuğa siber zorbalık yapması, tehdit etmesi veya çevrimiçi olarak rahatsız etmesi.

Akran zorbalığı, hem zorbalığa uğrayan çocuklar için hem de zorba çocuklar için ciddi sonuçlara yol açabilir. Zorbalık mağdurları, düşük özsaygı, anksiyete, depresyon ve okul başarısızlığı gibi sorunlarla karşı karşıya kalabilirler. Ayrıca, zorba çocuklar da ileride ciddi davranış sorunları yaşama eğilimindedirler.

Ebeveynler, öğretmenler ve toplumlar, çocuklar arasındaki akran zorbalığını önlemek ve ele almak için çeşitli stratejiler kullanmalıdır. Okullarda zorbalığı önlemeye yönelik programlar ve politikalar uygulanabilir, çocuklara empati ve iletişim becerileri öğretilebilir ve ebeveynler çocuklarına zorbalığa karşı nasıl başa çıkacaklarını öğretmelidirler. Akran zorbalığının etkili bir şekilde ele alınması, çocukların sağlıklı ve güvenli bir çevrede büyümelerine yardımcı olur.

*Farklılık: Çocuklar, fiziksel görünüm, cinsiyet, etnik köken, din veya diğer farklılıkları nedeniyle hedef olabilirler. Zorba çocuklar, kurbanlarını bu tür farklılıkları nedeniyle hedef alabilir.

*Güç ve Kontrol: Zorba çocuklar, kurbanlarını kontrol etme ve güç gösterme arayışında olabilirler. Bu, onların kendi eksikliklerini veya güvensizliklerini gizleme çabası olur.

*Duygusal Sorunlar: Zorba çocuklar, kendi duygusal sorunları veya stresle başa çıkma yolları eksikse, başkalarına karşı saldırgan davranır.

*Rol Modellemesi: Çocuklar, aile üyeleri, arkadaşları veya medya gibi çevrelerden agresif davranışları örnek alabilir.

*İletişim Sorunları: Zorba ve kurban arasında iletişim sorunları olabilir. Bu sorunlar, bir anlaşmazlığın saldırganlığa dönüşmesine neden olur.

*Düşük Özsaygı: Zorba çocuklar, düşük özsaygıya sahip olabilirler ve başkalarını küçümseyerek kendi değerlerini yükseltmeye çalışır.

Akran zorbalığına uğrayan çocukların bu tür nedenlere maruz kalması, ciddi fiziksel ve duygusal zararlara neden olabilir. Bu nedenle, ebeveynler, öğretmenler ve yetişkinler, çocukları bu tür zorbalık durumlarına karşı korumak ve desteklemek için önlemler almalıdır. (İLKHA)

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