Akrabalar bıçakla birbirine girdi!
Yerel

Akrabalar bıçakla birbirine girdi!

Seyfullah Maden
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Akrabalar bıçakla birbirine girdi!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili 1 kişi ise tutuklandı.

Olay, 30 Aralık Salı günü Kumköy'de meydana geldi. Kumköy - Pınarlıbelen yolunda, yağmur altında bekleyen H.B., iddiaya göre motosikletle bölgeden geçen E.U.'ya laf attı. Bunun üzerine ikili arasında münakaşa başladı. Daha sonra bölgeye gelen hafif ticari araçtan inen A.T., akrabası H.B.'nin elindeki bıçağı almaya çalışıp itekledi. Çıkan olayda H.B., A.T.'yi belinden bıçakladı.

Hafif ticari araçta bulunan M.D. ile motosikletli E.U., kavgaya müdahale edip H.B.'yi etkisiz hale getirdi. Aldığı bıçak darbesiyle yaralanan A.T., montunu çıkarıp attıktan sonra 2 kişi tarafından tutulan H.B.'ye tekmeler attı. Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan ve daha önce de çeşitli suçlardan sabıkası olduğu öğrenilen H.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aldığı bıçak darbesiyle yaralanan A.T.'nin ise durumunun ağır olduğu ve ameliyatının ardından tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

