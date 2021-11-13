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Siyaset Akraba kontenjanı! CHP'li isim, eşini işe aldı
Siyaset

Akraba kontenjanı! CHP'li isim, eşini işe aldı

Bursa, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı CHP'li Osman Ayradilli, 2 yıl önce evlendiği eşini belediyede işe soktu.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 09:31:00 - 2021-11-13 09:32:10
Akraba kontenjanı! CHP'li isim, eşini işe aldı

Bursa'da çok uzun yıllardan bu yana "Gülümseyin Nilüferdesiniz" sloganını kullanan Nilüfer Belediyesi sloganının hakkını veriyor. Belediye Başkanı CHP'li Turgay Erdem ve Yardımcıları, ne kadar tanıdık ve akraba varsa hepsinin yüzünü maaş ve ek ödemelerle güldürüyor.

Başkan Erdem'in başta kayın biladeri olmak üzere çok sayıda yakını ve tanıdığının yanı sıra, Yardımcısı Osman Ayradilli'nin eşi Aslıhan Özaslan Ayradilli'nin de Nilüfer Belediyesinde Kentsel Tasarım Danışmanı olarak çalıştığı ortaya çıktı.

2019 yılında görkemli bir törenle dünya evine giren Ayradilli çifti Nilüfer Belediyesinden her ay toplamda 25 Bin TL'nin üzerinde maaş alıyor.

Nilüfer Belediyesindeki akraba istihdamının yanı sıra aynı tanıdık ve akrabaların akıllara durgunluk veren yöntemlerle ek ödemelerle fonlanması ise bu kadarına da pes dedirtti. Belediyede düzenlenen çeşitli yarışma tarzı etkinliklerde, görevlendirilen yakın isimlere, Raportör, Jüri üyeliği, yardımcı Jüri üyeliği ve hatta Danışman Jüri üyeliği gibi skandal görevler yazıldığı ve bu görevlerden ek ödemeler aldıkları ortaya çıktı.

Kaynak: Sabah

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Yorumlar

aynı kültürden başka bir halt mı çıkacaktı?

tam bir manyakistana döndük, bizim tarafta da var böyle çok haa! Türkiye’nin sağı ile solu, görüntünün aynadaki eşlenikleri gibi aynı..
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Ökkeş emmi

Sıkıntı yok, Bunların başındaki KEmal SSK müdürü iken sülalesini SSK çalışanı yapmıştı.
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