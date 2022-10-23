Akon 'Türkler bu konuda çok iyi' dedi! Binlerce dolar harcadı

‘Lonely’, ‘Smack That’, 'Right Now' gibi şarkılarıyla tanınan R&B şarkıcısı Akon, saç ektirmek için Türkiye'ye geldiğini açıkladı. ABD'de katıldığı radyo programında Bootleg Kev'e konuşan şarkıcı, sürecin en acı veren kısımlarını anlattı.

Eski saçlarını özlediğini ve saç çizgisini eski haline getirmek için Türkiye’ye gittiğini söyleyen şarkıcı, saç ekiminin 7 bin 500 dolara mal olduğunu açıkladı. Şarkıcı, saç ekiminin ‘ağrılı bir işlem olup olmadığı’ sorusuna, "Asıl acı veren kısım saç ekimi değil de başını uyuşturdukları an. Şaka yapmıyorum. Durmadan kafana kocaman iğneler batırıyorlar. Garip bir uyuşukluk hissediyorsun” diye yanıt verdi.

İşlemin acılı kısmına rağmen genel olarak doktorların yaptıklarından çok memnun olduğunu söyleyen Akon, radyo programcısı Tory Lanez’in aynı doktora gitmesi gerektiği konusunda şaka yaptı. Türkiye’nin biri saç, diğeri diş olmak üzere “iki şeyle” bilindiğini söyleyen Akon, "Bu iki konuda da çok iyiler" dedi

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