AKOM'dan İstanbullulara uyarı: 1 saat içinde...
AKOM'dan yapılan açıklamada 1 saat içinde İstanbul'da yağışın başlayacağı belirtildi.28 Haziran 2018 Perşembe 15:17
AKOM'dan İstanbul için yağış uyarısı yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'nden yapılan açıklamada, "İstanbul, Marmara denizi üzerinden gelen yeni sağanak yağışın etkisi altına girecek. Meteorolojik tahminlere göre bir saat içerisinde Güney bölgelerinden başlayacak olan yağış, Kartal, Maltepe, Kadıköy, Fatih, Beşiktaş ilçelerinde etkili olacak. Saat 21.00'a kadar aralıklarla kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde devam etmesi bekleniyor" denildi.
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