AKOM'dan İstanbul'a uyarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte yılbaşında soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını belirterek, buzlanma ve kaygan zemin riskine karşı uyarıda bulundu.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul yılbaşında soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında olacak.

Kentte yarın sabah saatlerinden itibaren çok bulutlu ve yağışlı bir hava beklenirken, gün içerisinde sıcaklıkların 5 derece civarında seyredeceği, gece saatlerinde ise 0 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor. Yağışların özellikle sabah saatlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

1 Ocak Perşembe günü ise İstanbul'da en düşük hava sıcaklığının eksi 1 dereceye kadar gerilemesi, günün en yüksek sıcaklığının ise 4 derece civarında olması bekleniyor.

Yağış miktarının metrekare başına 1 ila 4 kilogram arasında olacağı tahmin edilirken, yer yer soğuk hava etkisini sürdürecek.

AKOM, gece ve sabah erken saatlerde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yer yer buzlanma ve kaygan zemin riskine karşı sürücülerin ve yayaların dikkatli olması uyarısında bulundu. Özellikle, yılbaşı gecesi dışarıda olacak vatandaşların hava koşullarını göz önünde bulundurarak tedbirli davranmaları istendi.