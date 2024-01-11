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Yaşam AKOM'dan İstanbul için son uyarı: Gizli buzlanma uyarısı yaptı! Hazırlıklı olun, hava birden değişecek
Yaşam

AKOM'dan İstanbul için son uyarı: Gizli buzlanma uyarısı yaptı! Hazırlıklı olun, hava birden değişecek

Yeniakit Publisher
2024-01-11 18:09:00 - 2024-01-11 18:10:31
AKOM'dan İstanbul için son uyarı: Gizli buzlanma uyarısı yaptı! Hazırlıklı olun, hava birden değişecek

AKOM'dan İstanbul için gizli buzlanma olabilir uyarısı geldi. Meteoroloji'nin son verilerine göre bugün hava sıcaklıkları değişiyor. Öte yandan yollarda gerekli kontrol ve müdahalenin yapılmasının önemli olduğu belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM), yapılan açıklamada İstanbul'da sıcaklıkların Pazartesi gününe kadar 4 ila 6 derece aralığında, kış değerlerinde seyredeceği belirtildi. Cuma öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmur, yükseklerde hafif kar yağışının etkili olacağı duyuruldu. Cuma akşam saatlerinden itibaren ise il genelinde hafif kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 15 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-5 derece altında, 16-25 Ocak tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği belirtildi.

AKOM'dan ayrıca yollarda 'gizli buzlanma' olabilir uyarısı geldi. Gizli buzlanma nedeniyle Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) mesajlarından gelecek uyarıların dikkate alınması, güzergâhlarda gerekli kontrol ve müdahalenin yapılmasının önemli olduğu belirtildi.

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