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Gündem AKOM ve Valilik'ten İstanbul için hafta sonu uyarısı! Çok şiddetli olacak...
Gündem

AKOM ve Valilik'ten İstanbul için hafta sonu uyarısı! Çok şiddetli olacak...

Yeniakit Publisher
2023-12-25 19:20:00 - 2023-12-25 19:22:00
AKOM ve Valilik'ten İstanbul için hafta sonu uyarısı! Çok şiddetli olacak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nünü yağış beklentisi doğrultusunda İstanbul için AKOM ve Valilik'ten hafta sonu uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'nin tahminlerine göre; Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri sağanak yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı olacak. Batı ve Orta Karadeniz'de sıcaklıklar 2-8 derece artması bekleniyor. İstanbul için de AKOM ve Valilikten uyarılar geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ükemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının Batı ve Orta Karadeniz'de 2° ila 8° artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Yeni hava durumu raporuna göre, İstanbul için Cumartesi gününe dikkat çekildi. İstanbul'da şiddetli fırtına bekleniyor. Özellikle Cumartesi günü fırtına şiddetlenecek.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yanı sır İstanbul Valiliği ve AKOM'dan da uyarılar peş peşe geldi.

İstanbul Valiliği: Tedbirli olunmalı!

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından paylaşımda "Meteoroloji'den alınan bilgiye göre; Batı Karadeniz'de rüzgarın Cumartesi günü ilk saatlerde doğusunda, öğle saatlerinden itibaren genelinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

AKOM'dan da uyarı geldi!

AKOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da, "İstanbul'da rüzgârın yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek kısa süreli hamlelerle fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgârla birlikte kısa süreli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı da tahmin edilmektedir. Cumartesi akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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