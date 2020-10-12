AKOM uyardı! İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış geliyor

İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) salı günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Salı günü kuvvetli yağış uyarısı

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul’da hâlihazırda güneyli yönlerden hafif esen rüzgârın yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek, aralıklarla fırtına şeklinde (40-70km/s) eseceği ve beraberinde il genelinde gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden (12:00) itibaren kentin batı bölgelerinden başlaması, öğle saatlerinden sonra (15:00) boğaz çevresi ağırlıklı olmak üzere il genelinde 20 ila 45 dk gibi kısa zaman diliminde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor" ifadelerini yer verildi.

Geçtiğimiz günlerde Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da şiddetli yağışla beraber dolu yağışı gerçekleşmişti. Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışına karşı vatandaşlar arabalarını battaniye ve halılarla kaplamıştı.