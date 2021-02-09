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Aktüel AKOM, fırtınanın bilançosunu açıkladı
Aktüel

AKOM, fırtınanın bilançosunu açıkladı

Afet Koordinasyon Merkezi'nden alınan bilgiye göre; İstanbul'da dün akşam etkili olan kuvvetli fırtına ve lodos nedeniyle 152 çatı uçması, 30 ağaç devrilmesi, 71 tehlike arz eden parça, 36 trafik ışığı ve yön tabelasında hasar ile 31 araç hasarı meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 12:47:00 -
AKOM, fırtınanın bilançosunu açıkladı

İstanbul'da dün akşam etkili olan kuvvetli fırtına ve lodos nedeniyle çok sayıda ev ve araçta hasar oluştu.

AA muhabirinin Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) aldığı bilgiye göre, özellikle Avrupa Yakası'nda etkisi görülen fırtına nedeniyle 152 çatı uçması, 30 ağaç devrilmesi, 71 tehlike arz eden parça, 36 trafik ışığı ve yön tabelasında hasar ile 31 araç hasarı meydana geldi.

Zeytinburnu'nda rayların üzerine düşen ağaçlar sefer aksamasına yol açtı.

Kentin bazı bölgelerinde ekiplerin çalışması devam ediyor.

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