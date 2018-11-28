Aknelerinizi sıkmayın!

Akne yani halk arasındaki söylenişiyle sivilce; ergenlik çağının doğal bir sorunu gibi düşünülse de aslında ergenlik sonrasında da ortaya çıkabiliyor ve hayli baş ağrıtıyor.



Ergenlik akneleri, bazen ileri yaşlara kadar devam ederken, 20’li yaşların ortasında ani başlayan akne şikâyetleriyle de karşılaşılabiliyor. Dermatologlar bu tip akneleri ‘geç başlangıçlı akne’ olarak kabul etmekte..

Geç başlayan akneler, kadın hastalarda daha sık görülüyor.



Çoğunlukla derin yerleşimli ve ağrılı nodüller şeklinde kendilerini belli ederler. Genellikle ağız çevresi, yanaklar, çene altı ve boyunda yerleşir.

Geç başlayan aknelerin sebebi tam olarak bilinmemektedir. Hormonal bozukluklar, yanlış kullanılan kozmetikler, stres, gıdalar ve bazı ilaçlar, aknelerin ortaya çıkmasına neden olabilecek sebeplerdir.

Ani başlangıçlı akne, bazen hormonal bir bozukluğun belirtisi olabilir. Özellikle geç ortaya çıkan akneleri olan kadın hastalarda, yumurtalık, böbrek üstü bezi ve tiroit bezi hastalıkları gibi..

Kullanılan steroidler, sadece progesteron içeren doğum kontrol hapları, bazı psikiyatrik ilaçlar, cildin yağ dengesini bozarak geç başlayan aknelere yol açabilir.

Kozmetikler de öyle. Özellikle yağlı kozmetik ürünler, gözenekleri tıkayarak, akneye sebep olmaktadır.

Yağlı saç kozmetikleri; saçlarda ve alın hattında akne gelişmesine sebebiyet verebilir. Akneli cilde sahip olan kişilerin yağsız, su bazlı, non-komedojenik ibaresi bulunan kozmetik ürünleri tercih etmeleri gerekir. Makyaj yapmaktan kaçınmakta fayda var..

Sıkmayın, iz kalır

Akneleri sıkmamalısınız. Sıkılması, o bölgelerde leke ve iz bırakabilir. Lekelerin ve izlerin düzelmesi, aknelere göre çok daha zordur. Akne izleri iki çeşittir.

Hipertrofik skar denilen akne izleri; deride kaşıntılı, kırmızı ve deri yüzeyinden kabarık lezyonlar şeklinde görülür. Deriden çökük, çukur şeklindeki akne izleri ise atrofik skar olarak isimlendirilir.