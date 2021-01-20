AKM-Gar-Kızılay Metro hattı 2022’de tamamlanacak

Karaismailoğlu, “AKM-Gar-Kızılay Metrosu Kızılay Kesimi Kazı Başlangıç Töreni”nde, son 18 yılda ulaşım ve haberleşme için ülkenin dört köşesinde harcadıkları 914 milyar liralık toplam yatırım tutarı içinde demir yollarının payının yüzde 18,8’lik oran ve 171,6 milyar lirayla ön sıralarda yer aldığını dile getirdi. Ankara’da 36 kilometrelik Sincan-Kayaş arasındaki Başkentray’ın 2018’de, 16,6 kilometrelik Kızılay-Çayyolu Metrosu’nun ve 15,4 kilometrelik Batıkent-Sincan Metrosunun 2014’te, 9,2 kilometrelik Keçiören-AKM Metrosu’nun da 2017’de hizmete açıldığını anlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti: “3 istasyon, 3,3 kilometrelik tünel hattından oluşan ve toplam proje bedeli 1 milyar 142 milyon lira olan AKM-Gar-Kızılay Metrosu’nu 2022 sonunda tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız. Projenin tamamlanmasıyla Keçiören’den Kızılay’a aktarmasız metro ulaşımı sağlanacak. Hattaki ilk istasyon olan Gar İstasyonu’nda vatandaşlarımız YHT Gar’a ulaşacak, buradan Başkentray ve Ankaray’a aktarma yapabilecekler. İkinci istasyon olan Adliye İstasyonu’nda ise M1 hattına, Başkentray’a aktarma yapılabilecek. Son istasyon olan Kızılay İstasyonundan, Batıkent, Çayyolu ve Ankaray metrolarına aktarma yapılabilecek.”

“500 metrelik bölüm 30-35 günde tamamlanacak”

Başlanan kazı çalışmasıyla kalan 500 metrelik bölümü tamamlayarak, 30 - 35 gün sonra Kızılay’a varacaklarını anlatan Karaismailoğlu, Ankara’ya ve Ankaralılara hizmetin en iyisini, en kısa sürede sunmak istediklerini ifade etti. Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümüne giderken, başkentin tüm kent içi raylı sistem ihtiyaçlarını karşılamış olacaklarının altını çizen Karaismailoğlu, hizmet siyasetini benimseyen hükümetin, “halka hizmeti, Hak’ka hizmet” olarak gördüğünü sözlerine ekledi.