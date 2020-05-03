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Aktüel

AKM binası yükselmeye devam ediyor

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında çalışmalar yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirlerine uyularak az sayıda işçi ile hız kesmeden devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 15:57:48 -
AKM binası yükselmeye devam ediyor

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında çalışmalar yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirlerine uyularak az sayıda işçi ile hız kesmeden devam ediyor. Havadan çekilen görüntülerde iş makinesi üzerinde işçilerin çalıştığı görülüyor.


Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında çalışmalar yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirlerine uyularak az sayıda işçi ile hız kesmeden devam ediyor. Projenin küre şeklindeki tasarımı ile en dikkat çeken noktası olan oditoryumun, çelik konstrüksiyonu tamamlandığı havadan çekilen görüntülerle gözler önüne seriliyor. Opera salonu olarak kullanılacak oditoryumun net şekilde ortaya çıktığı gözlemlenirken, inşaatın büyük bir kısmının tamamlandığı görülüyor. Aynı zamanda havadan çekilen görüntülerde çelik konstrüksiyon işlemlerinin tamamlandığı, işçilerin bağlantıları yaptığı görülüyor.

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