0553 313 94 23

'Aklınıza gelen her konuda şikayet geliyor'

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumuna geçen yıl 17 bin 570 başvuru olduğunu belirtti.

09 Ekim 2019 Çarşamba 14:26
'Aklınıza gelen her konuda şikayet geliyor'

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) geçen yıl 17 bin 570 başvuru yapıldığını belirterek, "Memnuniyetle ifade ediyorum, 2018 yılında 17 bin 500 karar vermişiz. Yani yüzde 99'a yakınına süresinde karar vermişiz. Aklınıza gelen her konuda bize şikayet geliyor." dedi.

Malkoç, İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler" konulu konferansta, üniversitelerin toplumun kılavuzu olduğunu söyledi.

Üniversitelerdeki gelişmelerin ülkenin her alanına yansıdığını anlatan Malkoç, üniversitesi ileride olan ülkelerin her alanda gelişmiş konumda bulunduğunu ifade etti.

Malkoç, Türkiye'nin de her alanda önemli mesafe aldığını vurgulayarak, "81 ilde üniversitemiz var. Üniversite sayısı 207 oldu. Üniversiteye erişebilme açısından Türkiye sayılı ülkelerden biri." diye konuştu.

Türkiye'nin 2023'te dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girme hedefi bulunduğuna işaret eden Malkoç, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun için mutlaka ileri teknoloji, çaba gerekiyor. Bunun için demokratikleşme, insan hakları, hak ve özgürlükler yolunda gayret gerekiyor. Türkiye son 15 yılda her alanda olduğu gibi bu alanda (adalet) da olağanüstü çalışma içinde. Anayasamız, kanunlarımız değişiyor, hak ve özgürlük alanları genişliyor. Tam bunlar olurken, ciddi mesafeler alınmışken, terör örgütleri bu ortamı zehirledi. PKK, hendek, çukur kazdı. Yabancı istihbarat örgütlerinin onlara verdiği akıllara kandı, Türkiye'de huzuru bozdu. Hendek, çukur kazdı, sonunda o hendeğe ve çukura Türk milleti onları gömdü. DEAŞ, FETÖ aynı şeyi yaptı. Tüm bu terör örgütleri Türkiye'deki bu hak ve özgürlük ortamını zehirledi."

"En geç 6 ayda karara bağlanır"

Kamu Denetçiliği Kurumu hakkında bilgi veren Malkoç, şunları kaydetti:

"Görevimiz, kamu hizmetleri verenler ile vatandaş arasında doğabilecek sıkıntıyı çözmek. KDK'ye yapılan başvuru, kayda girdikten sonra en geç 6 ay içinde karara bağlanır. 2018 yılında 17 bin 570 başvuru oldu. Memnuniyetle ifade ediyorum, 2018 yılında 17 bin 500 karar vermişiz. Yani yüzde 99'a yakınına süresinde karar vermişiz. Aklınıza gelen her konuda bize şikayet geliyor."

Malkoç, daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Programa, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve çok sayıda öğrenci katıldı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 14:26
  1. İnönü Üniversitesi
  2. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç
  3. konferans
  4. Ombudsmanlık ve Üniversiteler
  5. Şeref Malkoç
  6. Üniversitede “Adalet
  7. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'tan Suriye açıklaması
    1. Trump'tan Suriye açıklaması
    2. Çanakkale'de 190 kaçak göçmen yakalandı
    3. 2019 Nobel Kimya Ödülü'nü kazananlar..
    4. Eski ANAP ilçe başkanı pompalı tüfekle..
    5. Harekat öncesi Macron'dan skandal!..
    6. Milan'da Stefano Pioli dönemi
    7. Rejimin İdlib'e saldırısında iki sivil..
    8. Kritik açıklama: Namlular Suriye'ye..
    9. Çocuk bakıcısıydı! Gerçek gözaltına..
    10. Suriyeli eski generallerden harekata..
    11. Okullar ne zaman tatil olacak? Ara..
    12. Dev projeye firmalardan yoğun ilgi
    13. Emeklilik yaşı hesaplama nasıl..
    14. Lionel Messi'den samimi itiraflar
    15. Erdoğan'la Putin arasında kritik..
    16. Orhan Miroğlu: Türkiye’yi karşısına..
    17. 'Aklınıza gelen her konuda şikayet..
    18. Beşiktaş Futbol Direktörü Ali..
    19. ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan..
    20. Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme!
    Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
    Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
    PKK'nın ağlaması karşılık buldu! Teröristlere "bize katılın" çağrısı
    PKK'nın ağlaması karşılık buldu! Teröristlere "bize katılın" çağrısı
    Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için harekete geçti
    Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için harekete geçti
    Ali Babacan'ın ekibinde yer alan isimle ilgili flaş iddia! Eski bakan AK Parti'den istifa etti
    Ali Babacan'ın ekibinde yer alan isimle ilgili flaş iddia! Eski bakan AK Parti'den istifa etti
    Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur
    Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2019
    Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor
    Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor
    Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"
    Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"