  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Aklınca Türkiye'ye aba altından sopa gösterdi: Anlaşamazsak buna mecbur kalırız
Dünya

Aklınca Türkiye'ye aba altından sopa gösterdi: Anlaşamazsak buna mecbur kalırız

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığından rahatsız olduklarını bir kez daha ifade eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Türkiye ile anlaşamazsak Uluslararası Mahkeme'ye gitmek zorunda kalırız" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 10:00:00 -
Aklınca Türkiye'ye aba altından sopa gösterdi: Anlaşamazsak buna mecbur kalırız

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, gelecek hafta Türkiye ile yapılacak istikşafi görüşmelere olumlu yaklaştıklarını dile getirerek, Türkiye’nin de aynı yaklaşım ile gelmesini umduklarını söyledi.

İki komşu ülke, 2002 ile 2016 yılları arasında 60 tur görüşmelerde bulundu, ancak geçen yıl görüşmelerin devamına yönelik yapılan planlar, Ankara’nın meşru haklarını kullanarak Doğu Akdeniz’e Oruç Reis sismik araştırma gemisini göndermesi nedeniyle Yunanistan'ın hazımsılığı yüzünden durmuştu.

Reuters’a göre Dendias yerel basına verdiği röportajda, “Kesin olan tek şey Atina’nın olumlu yaklaşımı ve umarım Türk tarafı da bu görüşmelere aynı ruhla katılır” dedi.

Dendias, “Açık olmak istiyorum, Ege ve Doğu Akdeniz’deki münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı konuları uluslararası hukuk temelinde sınırlandırılmalıdır” ifadesini de kullandı.

Yunan Bakan, ön görüşmelerin ardından iki tarafın müzakerelerde anlaşamaması halinde konuyu Lahey’deki Uluslararası Mahkeme’ye götürmek üzere bir metin üzerinde anlaşmak zorunda kalacaklarını vurguladı.

Atina, Ege ve Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarının yeniden çizilmesi sorununu ele almak isterken, Ankara, hava sahası ve Ege Denizi’ndeki bazı Yunan adalarının durumu da dahil olmak üzere tüm konuların ele alınması gerektiğini belirtiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kavkaz

arsız hırsız şimdi ev sahibini mahkemeye vermekle tehdit ediyor. cehennemin dibine kadar yolun var.
  • Yanıtla
Yalan böyle söyleniyor Türkiye! ODA TV'nin son kurşunu Serdar Ortaç oldu
Gündem

Yalan böyle söyleniyor Türkiye! ODA TV'nin son kurşunu Serdar Ortaç oldu

Türkiye'yi ve AK Parti hükümetini itibarsızlaştırmak için fırsat kollayan ODA TV, son hamlesinde yine başarısız oldu. Yalan haberler üretmey..
Alpay Özalan'dan tepki: Bunun adı 5'inci kol faaliyetidir
Gündem

Alpay Özalan'dan tepki: Bunun adı 5'inci kol faaliyetidir

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek'in skandal 'militan' ifadesine tepki göstererek, "Muhalef..
Saldırıya uğrayan gemiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş talimat
Gündem

Saldırıya uğrayan gemiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş talimat

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan geminin kaptanı ile görüştü.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay