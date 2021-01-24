Aklınca Türkiye'ye aba altından sopa gösterdi: Anlaşamazsak buna mecbur kalırız

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, gelecek hafta Türkiye ile yapılacak istikşafi görüşmelere olumlu yaklaştıklarını dile getirerek, Türkiye’nin de aynı yaklaşım ile gelmesini umduklarını söyledi.

İki komşu ülke, 2002 ile 2016 yılları arasında 60 tur görüşmelerde bulundu, ancak geçen yıl görüşmelerin devamına yönelik yapılan planlar, Ankara’nın meşru haklarını kullanarak Doğu Akdeniz’e Oruç Reis sismik araştırma gemisini göndermesi nedeniyle Yunanistan'ın hazımsılığı yüzünden durmuştu.

Reuters’a göre Dendias yerel basına verdiği röportajda, “Kesin olan tek şey Atina’nın olumlu yaklaşımı ve umarım Türk tarafı da bu görüşmelere aynı ruhla katılır” dedi.

Dendias, “Açık olmak istiyorum, Ege ve Doğu Akdeniz’deki münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı konuları uluslararası hukuk temelinde sınırlandırılmalıdır” ifadesini de kullandı.

Yunan Bakan, ön görüşmelerin ardından iki tarafın müzakerelerde anlaşamaması halinde konuyu Lahey’deki Uluslararası Mahkeme’ye götürmek üzere bir metin üzerinde anlaşmak zorunda kalacaklarını vurguladı.

Atina, Ege ve Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarının yeniden çizilmesi sorununu ele almak isterken, Ankara, hava sahası ve Ege Denizi’ndeki bazı Yunan adalarının durumu da dahil olmak üzere tüm konuların ele alınması gerektiğini belirtiyor.