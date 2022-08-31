Aklımızla alay etmeyin! Ayasofya'da iki rekat namaz sen kıldın mı generalim?

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında 30 Ağustos Zafer Bayramı ile Cumhruiyet gazetesindeki bir emekli generalin yazısını ele aldı. Emekli tümgeneral Ahmet Yavuz'a sorulan “Büyük Taarruz başarılı olmasa ne olurdu?" sorusunun cevabına itiraz eden Karahasanoğlu, bu generale "Ayasofya’da iki rekat namaz, hayatınızda kıldınız mı, kılmadınız mı söyleyin.." diye sordu.



İşte o yazı;



Dün, Anadolu’yu işgal edenlerin yenildiği günün (30 Ağustos 1922) yıldönümü idi..

Anadolu ayaklanmış..

Düşmanı yenmiş..

Dayatılan ama yürürlüğe konulmayan Sevr’i, bir de savaş alanında yırtıp atmış..

Yunan yenilmiş..

Yunan’ı kışkırtan haçlı yenilmiş.

Başarı olarak görmeli miyiz?

Görmeliyiz..

Kimle kazanmışız bu başarıyı?

Bütün Anadolu ile..

Haydi, kavga çıkartmayalım..

Mustafa Kemal ile birlikte bu başarı elde edilmiş.

O tarihte Mustafa Kemal’in başında kalpak var..

Ya sonrasında ne var?

Hatta sadece Mustafa Kemal’in değil..

Bu toplumun da başına geçirilmek istenilen ne?

Sadece istek değil..

647 Sayılı Kanun ile mecburi tutulan ne idi?

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