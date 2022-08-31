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Gündem Aklımızla alay etmeyin! Ayasofya'da iki rekat namaz sen kıldın mı generalim?
Gündem

Aklımızla alay etmeyin! Ayasofya'da iki rekat namaz sen kıldın mı generalim?

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, Cumhuriyet gazetesinde bir yazı yayınlayan emekli tümgeneral Ahmet Yavuz'un “Büyük Taarruz başarılı olmasa ne olurdu?" sorusuna verdiği cevaba itiraz ederek kendisine bir soru yöneltti.

Yeniakit Publisher
2022-08-31 11:21:00 -
Aklımızla alay etmeyin! Ayasofya'da iki rekat namaz sen kıldın mı generalim?

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında 30 Ağustos Zafer Bayramı ile Cumhruiyet gazetesindeki bir emekli generalin yazısını ele aldı. Emekli tümgeneral Ahmet Yavuz'a sorulan “Büyük Taarruz başarılı olmasa ne olurdu?" sorusunun cevabına itiraz eden Karahasanoğlu, bu generale "Ayasofya’da iki rekat namaz, hayatınızda kıldınız mı, kılmadınız mı söyleyin.." diye sordu.

İşte o yazı;

Dün, Anadolu’yu işgal edenlerin yenildiği günün (30 Ağustos 1922) yıldönümü idi..

Anadolu ayaklanmış..

Düşmanı yenmiş..

Dayatılan ama yürürlüğe konulmayan Sevr’i, bir de savaş alanında yırtıp atmış..

Yunan yenilmiş..

Yunan’ı kışkırtan haçlı yenilmiş.
Başarı olarak görmeli miyiz?

Görmeliyiz..

Kimle kazanmışız bu başarıyı?

Bütün Anadolu ile..
Haydi, kavga çıkartmayalım..

Mustafa Kemal ile birlikte bu başarı elde edilmiş.

O tarihte Mustafa Kemal’in başında kalpak var..

Ya sonrasında ne var?

Hatta sadece Mustafa Kemal’in değil..

Bu toplumun da başına geçirilmek istenilen ne?

Sadece istek değil..

647 Sayılı Kanun ile mecburi tutulan ne idi?

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Yorumlar

Antikemalist Akpartili

Kemal Paşanın 24.08.1925 Kastamonu konuşmasından:"Bu serpuşun adına şapka denir. Redingot gibi, bonjur gibi, smokin gibi, frak gibi, işte şapkamız! İsterseniz bildireyim ki, bu kadar yüksek ve önemli bir sonuca varmak için, gerekirse bazı KURBANLAR da verelim!”(BKZ.Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, cild 2, Türk Inkılap Tarihi Enstitüsü Yayınları, 1997, s. 222) SOLCU yazar Prof.Mete Tunçay, Şapka devrimini şöyle anlatıyor:‘Şapka Kanununa karşı doğan tepkilerin şiddetle bastırılması üzerine, gerçekten pahalı olduğu halde, hiç kimseden şapka giymenin pahalı olabileceğini söyleyecek hal kalmamıştır. Çünkü görülmüştür ki, artık sorun fes ya da şapkayı değil, onlardan birinin giyileceği KAFAYI yerinde tutabilmektir" Mete Tuncay, Türkiye Cumhuriyetinde Tek Parti Yönetiminin Kurulması, sayfa 150.

muhafız1969

Ağzınıza sağlık Ali İhsan bey tüm chp lilere ve altılı masaya itafen çok iyi bir cevap olmuş anlayış ve idrak edişleri ne kadar şüpheli olsada.Teşekkürler
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