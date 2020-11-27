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Aktüel Akliman ve Hamsilos koyları kasımda başka güzel
Aktüel

Akliman ve Hamsilos koyları kasımda başka güzel

Sinop'ta, Türkiye'nin nadir tabiat parkları arasında yer alan Akliman ve Hamsilos koyları, kasım güzelliğiyle ziyaretçilerini etkiliyor

Yeniakit Publisher
2020-11-27 11:12:10 -
Akliman ve Hamsilos koyları kasımda başka güzel

SİNOP (AA) - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Sinop'ta, dünyanın nadir tabiat oluşumları arasında yer alan Hamsilos ile Akliman koyları, kasım ayında da ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.

Kent merkezine 8 kilometre uzaklıkta bulunan ve yaz aylarında binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan koylar, sonbahar güzelliğiyle de ziyaretçilere eşsiz manzaralar sunuyor.

Denizle, karanın iç içe geçtiği koylar, bu özellikleriyle yeşil ve mavinin güzelliğini aynı anda sunarak beğeni topluyor.

Fotoğraf tutkunlarının ve doğaseverlerin uğrak noktası olan Hamsilos ile Akliman koyları, huzurlu ortamıyla ziyaretçilerini cezbediyor.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Cemalettin Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akliman ve Hamsilos koylarının birer cazibe merkezi olduğunu söyledi.

Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen koyların sonbaharda da ziyaretçilerine görsel şölen sunduğunu vurgulayan Kaya, "Akliman ve Hamsilos koyları Türkiye'de hatta dünyada az görülen özelliklere sahiplerdir çünkü denizle kara iç içe girerek yeşille ve maviyi aynı anda buluşturmuştur. Bu bakımdan ayrı bir özelliğe sahiplerdir." dedi.

Huzur arayanların da ilk adresi olan koyların doğa harikası olduklarına işaret eden Kaya, "Deniz, kum, ormanın tadını aynı anda çıkarmak isteyenler mutlaka bu koyları ziyaret etmeli. Huzur bulmak isteyenler için de en doğru adres olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Adnan Çelik ise "Samsun'dan geldik ve gördüğümüz güzellik karşısında gerçekten hayran kaldık. İnsan burada huzur buluyor." ifadesini kullandı.


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