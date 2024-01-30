Aklama yarışına girdiler! CHP medyasında '5'li çete' tornistanı

RECEP YEŞİL İSTANBUL

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP/DEM Parti'nin güdümüne giren CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay oldu.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, “Beşli çetenin adayı” olmakla suçlanmış, Mehmet Cengiz'e usulsüz şekilde belediye arazilerini sattığı öne sürülmüştü. Tugay, Cengiz'e arazi sattığını kabul etti. Tugay, “Belediyenin borçlarını kapatmak durumundaydım ve acemi olduğum bir dönemdi” dedi.

CHP medyasında '5'li çete' tornistanı

Yıllarca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı karşı "5'li çete" sloganı ile siyaset yapan CHP' ve yayın organları "5'li çete" dedikleri işadamı Mehmet Cengiz ile Cemil Tugay'ın ilişkisi çıkınca aklama yarısına girdiler.

Ortalıkta 'gazeteciyim' diye dolanan İsmail Saymaz da Sözcü TV'de Cemil Tugay'ın avukatı kesildi.

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