Akkuyu’yu yapan ROSATOM, Çin’e de nükleer santral yapacak

Rusya ve Çin devlet başkanlarının huzurunda, Xudapu nükleer santralinin Rusya tarafından tasarlanan VVER-1200 reaktörlerine sahip 3 ve 4 numaralı ünitelerinin inşa edilmesine yönelik sözleşme, 5 Haziran tarihinde Moskova’da imzalandı.

Sözleşmeler, Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ni (NGS) inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu ROSATOM’un mühendislik bölümü IK ASE JSC’nin temsilcileri ile Çin Ulusal Nükleer Şirketi (CNNC) tarafından imzalandı. Rosatom’un Genel Müdürü Alexey Likhachev, Bugün, Rus tasarımlı bir NGS inşaat projesini yeni alanda pratik uygulama aşamasına geçirdik. Tianwan santrali için daha önce imzalanmış olan sözleşmeyi de dikkate aldığımızda, 2028 yılına kadar Çinli ortaklarımızla birlikte 4 adet 3+ yeni nesil ünite inşa edeceğiz” dedi.

Geçtiğimiz Mart ayında, VVER-1200 reaktörleriyle Rus tasarımlı Tianwan Nükleer Santrali’nin 7 ve 8 numaralı güç ünitelerinin yapımı için genel bir sözleşme imzalanmıştı.

Xudapu nükleer santralinin 3 numaralı ünitesinin 2027, 4 numaralı ünitesinin 2028 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor. Tianwan Nükleer Santrali’nin 7 numaralı ünitesinin 2026, 8 numaralı ünitesinin ise 2027 yılında çalışmaya başlaması hedefleniyor.